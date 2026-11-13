Hiram Marín

Llegó el momento de decir adiós. Este sábado, en la conferencia de prensa posterior al evento de WWE Survivor Series: WarGames, en el que el Team México venció al Team USA, la superestrella Rey Mysterio dio un anuncio que sin duda cimbrará a la industria de la lucha libre.

El originario de San Diego, California, pero que también cuenta con nacionalidad mexicana, anunció que será el próximo 12 de junio de 2027 cuando tendrá la lucha que pondrá fin a su brillante carrera y esta será en el Estadio Azteca.

El 12 de Junio de 2027 tendremos la lucha final de Rey Mysterio en el Estadio Banorte de Ciudad de México ?



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Terminar su andar en los cuadriláteros en la Ciudad de México es para Rey Mysterio la manera de cerrar un ciclo, pues fue precisamente en la capital mexicana donde se dio a conocer a nivel internacional en 1992 con la empresa Triple A, hoy propiedad de WWE.

Aún no se da a conocer el nombre del evento que se celebrará en el escenario tres veces mundialista ni otros integrantes del gigante del entretenimiento deportivo que vayan a tomar parte en la gran fiesta del amo del ‘619’.