Hiram Marín
La chilena Stephanie Vaquer es la mejor luchadora de 2026
La superestrella de WWE fue la primera en una lista de 250 gladiadoras de todo el mundo
El cielo es el límite para la luchadora chilena Stephanie Vaquer. La superestrella sudamericana de WWE fue nombrada como la mejor luchadora del mundo por Pro Wrestling Illustrated, que es una de las publicaciones más destacadas dentro del ámbito del pancracio.
Vaquer encabezó la votación sobre 250 luchadoras más, de diversas organizaciones sobre todo de Estados Unidos, México y Japón, que son los países donde más desarrollado está el deporte espectáculo.
La hazaña de Stephanie Vaquer en 2026 fue sin duda defender el título femenil de WWE en varias ocasiones, hasta perderlo con Liv Morgan y posteriormente recuperarlo.
Actualmente no es la campeona, pues perdió de nuevo el cinturón con Liv Morgan, pero más allá de eso, la trascendencia y el arrastre de Vaquer, no solo con el público sudamericano, sino con el de todo el mundo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT