La chilena Stephanie Vaquer es la mejor luchadora de 2026

Hiram Marín

El cielo es el límite para la luchadora chilena Stephanie Vaquer. La superestrella sudamericana de WWE fue nombrada como la mejor luchadora del mundo por Pro Wrestling Illustrated, que es una de las publicaciones más destacadas dentro del ámbito del pancracio.

Vaquer encabezó la votación sobre 250 luchadoras más, de diversas organizaciones sobre todo de Estados Unidos, México y Japón, que son los países donde más desarrollado está el deporte espectáculo.

#andNEW: Congratulations to “La Primera” @Steph_Vaquer, the number-one wrestler on our annual #Womens250 ranking. Find the full top 10 (along with links to buy the digital/print mag) in the comments ? pic.twitter.com/x8YVAoqYwR — PWI (Pro Wrestling Illustrated) (@OfficialPWI) November 12, 2026

La hazaña de Stephanie Vaquer en 2026 fue sin duda defender el título femenil de WWE en varias ocasiones, hasta perderlo con Liv Morgan y posteriormente recuperarlo.

Actualmente no es la campeona, pues perdió de nuevo el cinturón con Liv Morgan, pero más allá de eso, la trascendencia y el arrastre de Vaquer, no solo con el público sudamericano, sino con el de todo el mundo.