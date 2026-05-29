¿Qué jugadores de la UFL se integraron a la NFL en 2026?

Hiram Marín

La UFL demostró este verano que no es un simple refugio, sino un auténtico trampolín de talento hambriento de revancha en la NFL. Tras una campaña brillante, un total de 23 figuras de la UFL aseguraron su contrato para los campos de entrenamiento y esperan dar el paso a los rosters definitivos.

El desfile lo encabeza el quarterback Jack Plummer, MVP de la temporada 2026, llamado por los San Francisco 49ers, además de Hakeem Butler, Ofensivo del Año en la UFL, quien amarró su boleto a Denver Broncos junto al veloz especialista en retornos Sean Fresch Jr., mientras que el impresionante Tay Martin amarró su lugar para volar directo a Detroit Lions.

UFL MVP QB Jack Plummer will be working out with the 49ers, per @AaronWilson_ pic.twitter.com/1rtaazcee4 — Hailmarypass (@Hailmarypass_) July 23, 2026

El campeonato conquistado por los debutantes Louisville Kings desató un éxodo inmediato con rumbo al emparrillado mayor. La fuerza y potencia de Ian Wheeler, MVP de la gran final de la UFL, convenció a Buffalo Bills de darle sus acarreos principales.

Por su parte, el implacable Tanner Brown estampó su firma con New Orleans Saints tras romper récords en la liga de primavera, acompañado por el dinámico Jalen Moreno-Cropper, quien amarró su lugar de verano en la nómina de Nueva Orleans.

Las murallas defensivas de la UFL tampoco pasaron desapercibidas para los scouts que buscaban agresividad y contención pura. Major Burns aterrizó en Miami Dolphins tras erigirse como un muro impenetrable en la cobertura perimetral de la UFL.

News: The Carolina #Panthers are signing #UFL Defensive Player of the Year, DE Cam Gill, per @gregauman.



Gill was an absolute monster this year for the @UFLKings, racking up a record 11 sacks on the season, winning a Championship with Louisville. pic.twitter.com/fPcHOII7Ir — James Larsen (@JamesLarsenPFN) July 23, 2026

En esa misma línea, el letal Shaun Wade aseguró su casco con Philadelphia Eagles para disputar la pretemporada con todo, mientras que el contundente Ameer Speed pactó su llegada a Dallas Cowboys para pelear un puesto en la rotación.

La batalla en las trincheras y la fuerza en el choque de la UFL terminaron por catapultar a más referentes a la máxima categoría. El incansable trabajo de bloqueo de Chris Glaser convenció a la gerencia de Dallas Cowboys de sumar su colmillo en la línea ofensiva.

Con esa misma intensidad, el imponente Gottlieb Ayedze se enfundó en los colores de Miami Dolphins para adueñarse del puesto, mientras que la explosión física de Keshawn Banks unió fuerzas con Atlanta Falcons para sellar el impacto del circuito.