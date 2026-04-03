Oklahoma City será la nueva plaza de expansión de UFL

Hiram Marín

La United Football League (UFL por sus siglas en inglés) anunció la designación de Oklahoma City como nueva plaza de expansión, con una franquicia que debutará en la temporada de primavera de 2028. La liga confirmó que se trata de un movimiento estratégico dentro de su plan de crecimiento, que contempla aumentar el número de equipos en los próximos años.

El nuevo equipo jugará en un novedoso estadio de usos múltiples (deportes, conciertos y otros espectáculos) en el centro de la ciudad, actualmente en construcción y previsto para inaugurarse en 2028, con capacidad cercana a los 10 mil espectadores.

The United Football League is coming to Oklahoma City in Spring 2028!



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Desde la dirigencia de la liga, encabezada por el co-propietario Mike Repole, se destacó que Oklahoma City representa un mercado ideal por su arraigo con el futbol americano a nivel colegial y su historial reciente de apoyo a franquicias profesionales. .

La expansión forma parte de un plan más amplio de la UFL para pasar de ocho equipos actuales a al menos diez en 2028, con la intención de seguir creciendo hacia una liga más robusta en el largo plazo.

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Dallas Renegades lead the pack after a dominant Week 1 win at home. pic.twitter.com/xyCXeBU9ih — United Football League (@TheUFL) March 30, 2026

Además, el equipo aún no tiene nombre definido, aunque la liga posee derechos sobre marcas históricas que podrían ser consideradas en el proceso.

El equipo de UFL será la tercera franquicia de deporte profesional de Oklahoma City, además de Oklahoma City Energy FC de la USL Championship de futbol y los actuales campeones de la NBA: Oklahoma City Thunder.