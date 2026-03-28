Los campeones Defenders frenaron la fiesta en Columbus

Hiram Marín

DC consiguió su primera victoria de la temporada al arruinar el debut en casa de Columbus en el Historic Crew Stadium. Después de apenas sumar 153 yardas ofensivas en la Semana 1, los Defenders explotaron con 319 yardas totales y dominaron a los Aviators para derrotarlos 44-26. Deon Jackson completó el hat trick con tres touchdowns por la vía terrestre.

La energía en el primer juego en casa de Columbus fue eléctrica desde el inicio. Entre un estadio lleno, el regreso del head coach Ted Ginn Jr. a casa y la expectativa por el show de medio tiempo de Gavin DeGraw, todo apuntaba a una gran noche de viernes.

That's a wrap from Columbus 🎬 pic.twitter.com/ItKNuy42EK — DC Defenders (@UFLDefenders) April 4, 2026

Tras enormes problemas ofensivos en la Semana 1, DC no perdió tiempo en imponer condiciones. En apenas su tercera jugada desde la línea de golpeo, Jordan Ta’amu lanzó un pase perfecto a Cornell Powell para una ganancia de 32 yardas.

Dos castigos clave contra Columbus, incluyendo rudeza innecesaria y provocación, ayudaron a preparar el segundo touchdown de Deon Jackson en la misma cantidad de partidos. Y apenas era el comienzo para él.

El juego terrestre fue la clave para DC. Los Defenders corrieron para 229 yardas y sumaron 319 yardas totales. Deon Jackson lideró con 97 yardas y tres touchdowns, igualando ya su total de la temporada pasada con cuatro.