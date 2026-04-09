Dramática victoria de los Battlehawks en UFL

Hiram Marín

Los St. Louis Battlehawks derrotaron 31-20 a los Columbus Aviators en el Dome at America’s Center, en un duelo clave de la Semana 7 de la UFL.

El conjunto de Missouri aprovechó el regreso del quarterback de origen mexicano Luis Pérez, quien lanzó para 204 yardas y un touchdown en su debut como titular con la franquicia.

St. Louis tomó control del encuentro gracias a una ofensiva más eficiente y una defensa que presionó constantemente al quarterback Jalan McClendon. El receptor Hakeem Butler fue el blanco principal de Pérez con 77 yardas por recepción, mientras Jarveon Howard aportó por tierra para mantener el ritmo ofensivo de los Battlehawks.

Por parte de Columbus, Tay Martin destacó con siete recepciones, 55 yardas y un touchdown, aunque los Aviators pagaron caro sus 14 castigos y las pérdidas de balón en momentos importantes. McClendon terminó con 153 yardas aéreas, dos pases de anotación y una intercepción, pero nunca logró encontrar regularidad ante la defensiva local.

Con este resultado, los Battlehawks mejoraron su marca a 5-2 y se mantienen en la pelea por la cima de la UFL, además de sumar su tercera victoria consecutiva. Los Aviators, en cambio, cayeron a 2-5 y complicaron seriamente sus aspiraciones rumbo a la postemporada en su temporada inaugural dentro de la liga.