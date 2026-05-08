Buen cierre de Dallas Renegades, aunque los playoffs se escaparon

Redacción FOX Deportes

Dallas cerró su temporada con una victoria de carácter al imponerse 20-16 sobre St. Louis en el Dome at America's Center. Los Renegades llegaron como víctimas ante un rival ya clasificado a playoffs, pero aprovecharon mejor sus oportunidades ofensivas y resistieron la presión local en los minutos finales para cortar una larga racha de derrotas.

El partido fue muy cerrado durante gran parte de la noche. El quarterback Austin Reed comandó la ofensiva de Dallas, mientras que los Battlehawks respondieron con Luis Pérez y su habitual juego aéreo.

The Renegades finish strong, bouncing back in St. Louis and closing the season with a win over the Battlehawks. pic.twitter.com/UnUBxFoa6y — United Football League (@TheUFL) May 30, 2026

Emmanuel Butler figuró entre los principales protagonistas de los Renegades al contribuir con anotaciones, mientras que St. Louis encontró producción mediante sus receptores habituales encabezados por Steven McBride y Hakeem Butler.

La defensa de Dallas tuvo un papel determinante. Los Renegades presionaron constantemente al quarterback rival y lograron jugadas clave para mantener la ventaja cuando St. Louis amenazaba con remontar. Los Battlehawks dominaron algunos tramos en yardaje y posesión, pero no pudieron capitalizar varias oportunidades ofensivas dentro del territorio rival.

Con este resultado, St. Louis cerró la fase regular con marca de 6-4 y se mantiene en puestos de postemporada dentro de la UFL, mientras que Dallas concluyó con récord de 4-6, una mejoría respecto a la semana anterior pero insuficiente para alcanzar la clasificación. La victoria también significó que los Renegades ganaron los dos enfrentamientos de temporada regular ante los Battlehawks en 2026.