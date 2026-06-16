Todavía no pelea y Conor McGregor ya rompió un nuevo récord en UFC

Hiram Marín

No importa que haya estado fuera del octágono durante 5 años. Conor McGregor volvió a sacudir las estructuras financieras de las Artes Marciales Mixtas al romper el récord de la mayor recaudación en taquilla antes de subir al octágono.

El presidente de la promotora, Dana White, confirmó que la cartelera de UFC 329 proyecta ingresos por 25 millones de dólares, superando la marca histórica previa de la compañía.

HAY ESTELAR ‼️‼️ 🔥@TheNotoriousMMA ☘️ supera la báscula con 170.5 libras#UFC329 | Sáb 11 jun | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/if7LloO0P6 — UFC Español (@UFCEspanol) July 10, 2026

Con este nuevo logro comercial, el peleador irlandés reafirma su estatus como la máxima atracción en la historia de este deporte, al liderar la mayoría de los eventos más lucrativos de la empresa.

Este combate marcará el regreso oficial del ex campeón tras cinco años de inactividad competitiva debido a una grave fractura de tibia y peroné sufrida en su última pelea, ante Dustin Poirier.

Tras superar múltiples cirugías y un intento fallido de retorno el año pasado por una lesión menor, el peleador finalmente hará su caminata al octágono este sábado. La expectativa global se concentra en evaluar las condiciones físicas y el ritmo del atleta de 37 años tras una pausa tan larga.

El oponente para esta cartelera estelar en Las Vegas será el respetado peleador hawaiano Max Holloway, lo que revivirá una rivalidad que inició hace casi 13 en los primeros pasos de ambos.

Conor McGregor le 'pica la cresta' a 'Canelo' Álvarez El peleador irlandés de MMA aseguró que vencería al mexicano 'sin manos'

En aquel primer enfrentamiento, el irlandés se llevó la victoria por decisión unánime, pero desde entonces su rival creció hasta coronarse monarca mundial.

El duelo está pactado a cinco asaltos de forma inédita dentro de la división de peso wélter, marcando el debut oficial de Holloway en esta categoría específica. Las casas de apuestas colocan al peleador hawaiano como el favorito debido a su constante actividad y gran ritmo de competencia demostrado en sus recientes peleas.