Irene Aldana pone fin a su historia en las Artes Marciales Mixtas

Hiram Marín

La peleadora sinaloense Irene Aldana ha decidido retirarse formalmente de las Artes Marciales Mixtas (MMA) a los 38 años de edad.

La destacada deportista mexicana, que alguna vez le disputó el campeonato mundial de peso gallo a Amanda Nunes, notificó su decisión a la UFC el pasado mes de abril y lo hizo oficial este 17 de julio, con lo que marcó el final de una notable trayectoria en el octágono.

El motivo principal de su despedida es la necesidad de concentrarse por completo en el cuidado de su salud. Su cuerpo requirió múltiples cirugías tras la aparatosa y brutal cortada en el rostro sufrida durante su último combate en septiembre de 2024 ante Norma Dumont.

The UFC has removed Irene Aldana from the UFC roster. Aldana was ranked top 10 in the women's bantamweight division and a former championship challenger.



(via: @Guicruzzz / X)#MMA #UFC pic.twitter.com/XL7XZ6L4oI — MMA News (@mmanewsig) July 17, 2026

La excontendiente culmina su paso por las jaulas internacionales con un récord profesional de 15 victorias y 8 derrotas. En su legado resalta haber sido la segunda peleadora con más golpes significativos conectados en la historia del peso gallo femenino del UFC, sumando 1,028.

Formada en las filas del Lobo Gym en Guadalajara, Jalisco, hizo historia al ser la primera mujer mexicana en estelarizar una función de la organización en 2020. Aunque cierra este ciclo en las MMA, la atleta planea mantenerse involucrada en otras disciplinas dentro de los deportes de contacto.