Conor McGregor tuvo un regreso más que fallido en UFC 329

Hiram Marín

El dolor fulminante en la rodilla de Conor McGregor liquidó el combate estelar de UFC 329 en poco más de un minuto, además de destruir la expectativa del regreso más esperado del año. Una patada voladora fallida al inicio del pleito provocó que la articulación del irlandés colapsara al tocar la lona.

El réferi detuvo las acciones de inmediato ante la evidente incapacidad física de la estrella, decretando el abandono definitivo en la T-Mobile Arena.

Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329 pic.twitter.com/52BnFWgeh2 — UFC (@ufc) July 12, 2026

Max Holloway fue declarado ganador por nocaut técnico. Los millones de aficionados que esperaban una guerra histórica vieron cómo la revancha se esfumaba sin un solo intercambio de golpes. El hawaiano observó con asombro la caída de su rival, levantando las manos más por respeto que por celebración.

La frustración en el rostro de McGregor reflejó el peso de un nuevo fracaso tras cinco años de ausencia en el octágono.

Así termina la noche para el rey del show 😱



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El regreso triunfal que Las Vegas exigía se transformó, en 69 segundos, en una escena de profunda incertidumbre. El cuerpo médico auxilió rápidamente al irlandés, cuya pierna derecha volvió a fallarle en el peor escenario posible.

El desenlace deja un vacío enorme en la división y abre serias dudas sobre el futuro profesional del peleador más mediático del mundo.