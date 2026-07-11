Publicación: lunes 13 de julio de 2026

EFE

Conor McGregor tendrá que pasar por el quirófano

El peleador deberá ser intervenido tras su derrota del fin de semana pasado

El irlandés Conor McGregor informó este lunes que tendrá que operarse tras su derrota en el primer asalto ante el estadounidense Max Holloway en la International Fight Week de Las Vegas, y que luego volverá a pelear.

"¡Todo es posible para mí porque soy creyente! Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! La pelea final del contrato. ¡Que Dios me bendiga!", publicó McGregor, apodado 'The notorious', en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó realmente con Conor McGregor en UFC 329?

McGregor regresó al octágono en Las Vegas tras cinco años de inactividad, desde que se fracturó la pierna izquierda en julio de 2021
Apenas iniciada la pelea, Conor lanzó una patada alta giratoria y se lesionó de gravedad la rodilla derecha al plantar el pie en la lona.
El peleador irlandés se desplomó tres veces consecutivas debido a que su pierna derecha no lograba sostener su propio peso.
El réferi Mike Beltran detuvo el combate por nocaut técnico (TKO) médico a los 69 segundos del primer asalto.
El presidente del UFC, Dana White, informó que el diagnóstico preliminar apunta a una rotura del ligamento cruzado anterior.
A través de sus redes sociales, McGregor afirmó que no arrastraba ninguna lesión previa y describió su situación como
Dana White aseguró que el irlandés lució en perfectas condiciones físicas durante todo el campamento y el pesaje oficial.
Su oponente, Max Holloway, se llevó la victoria y declaró sentir una profunda frustración por el decepcionante desenlace del evento.
Con este resultado, la racha de McGregor cae a un récord de 22-7, con una sola victoria en los últimos seis años.
Esta nueva y grave lesión, sumada a sus 37 años de edad, pone un enorme signo de interrogación sobre el futuro de su carrera.


Por el momento se desconoce el diagnóstico exacto de su lesión, que se produjo este fin de semana en menos de un minuto, en la primera patada que lanzó con su pierna izquierda, en su duelo frente al estadounidense.

Conor McGregor 'noqueó' en ganancias a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi

10.- Kevin Durant: 75 millones de dólares
9.- Tom Brady: 76 millones de dólares
8.- Lewis Hamilton: 82 millones
7.- Roger Federer: 90 millones
6.- Neymar: 95 millones
5.- LeBron James: 96.5 millones
4.- Dak Prescott: 107.5 millones
3.- Cristiano Ronaldo: 120 millones
2.- Lionel Messi: 130 millones
1.- Conor McGregor: 158 millones

El luchador apareció en el ring con la bandera de Irlanda pero tras la presentación y el pitido inicial, en una patada con salto de tijera se llevó la mano a la pierna izquierdo, perdió el equilibrio, después se sentó y anunció su retirada, dando por tanto la victoria a Holloway.

Este combate suponía el regreso al ring de McGregor tras cinco años de ausencia, en lo que iba a ser el combate del año de la UFC.

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