Conor McGregor regresará a pelear en 2027, pero ahora sí, será la útima...

Hiram Marín

Conor McGregor volvió a sacudir el mundo de las Artes Marciales Mixtas tras confirmar que su esperado regreso al octágono se pospondrá hasta julio de 2027.

A través de sus canales oficiales, el excampeón catalogó esta futura presentación como su 'Last Dance', con lo que marca así el inicio de la cuenta regresiva para el final de su carrera dentro de la UFC.

El anuncio ubica este desenlace como el evento estelar de la emblemática International Fight Week de ese año. Esta nueva postergación llega como consecuencia directa de la trágica velada del pasado 11 de julio de 2026 en el evento UFC 329.

En esa pelea, donde se medía ante Max Holloway, el peleador irlandés sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha apenas a los 69 segundos de iniciar la contienda.

El efímero pleito ante Holloway representaba apenas su primera aparición profesional tras un periodo de cinco años fuera del octágono.

¿Qué pasó realmente con Conor McGregor en UFC 329?

Cabe recordar que su antecedente previo se remontaba a julio de 2021, cuando sufrió una severa fractura de tibia frente a Dustin Poirier, a lo que se sumó la cancelación de su pleito pactado contra Michael Chandler en 2024.

El propio presidente de la promotora, Dana White, ratificó que el proceso de rehabilitación tomará al menos un año completo antes de autorizar cualquier entrenamiento de alto contacto e impacto.



Mientras tanto, McGregor ya comenzó su trabajo de movilidad de forma independiente y sin la ayuda de muletas, enfocado en cumplir los plazos establecidos por su equipo médico. De concretarse el plan, el irlandés cerrará definitivamente su ciclo en la empresa en 2027.