Publicación: martes 28 de julio de 2026

Hiram Marín

Conor McGregor regresará a pelear en 2027, pero ahora sí, será la útima...

El peleador irlandés se recupera por su cuenta y se retirará en International Fight Week

Conor McGregor volvió a sacudir el mundo de las Artes Marciales Mixtas tras confirmar que su esperado regreso al octágono se pospondrá hasta julio de 2027.

A través de sus canales oficiales, el excampeón catalogó esta futura presentación como su 'Last Dance', con lo que marca así el inicio de la cuenta regresiva para el final de su carrera dentro de la UFC.

El anuncio ubica este desenlace como el evento estelar de la emblemática International Fight Week de ese año. Esta nueva postergación llega como consecuencia directa de la trágica velada del pasado 11 de julio de 2026 en el evento UFC 329.

En esa pelea, donde se medía ante Max Holloway, el peleador irlandés sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha apenas a los 69 segundos de iniciar la contienda.

El efímero pleito ante Holloway representaba apenas su primera aparición profesional tras un periodo de cinco años fuera del octágono.

¿Qué pasó realmente con Conor McGregor en UFC 329?

McGregor regresó al octágono en Las Vegas tras cinco años de inactividad, desde que se fracturó la pierna izquierda en julio de 2021
Apenas iniciada la pelea, Conor lanzó una patada alta giratoria y se lesionó de gravedad la rodilla derecha al plantar el pie en la lona.
El peleador irlandés se desplomó tres veces consecutivas debido a que su pierna derecha no lograba sostener su propio peso.
El réferi Mike Beltran detuvo el combate por nocaut técnico (TKO) médico a los 69 segundos del primer asalto.
El presidente del UFC, Dana White, informó que el diagnóstico preliminar apunta a una rotura del ligamento cruzado anterior.
A través de sus redes sociales, McGregor afirmó que no arrastraba ninguna lesión previa y describió su situación como
Dana White aseguró que el irlandés lució en perfectas condiciones físicas durante todo el campamento y el pesaje oficial.
Su oponente, Max Holloway, se llevó la victoria y declaró sentir una profunda frustración por el decepcionante desenlace del evento.
Con este resultado, la racha de McGregor cae a un récord de 22-7, con una sola victoria en los últimos seis años.
Esta nueva y grave lesión, sumada a sus 37 años de edad, pone un enorme signo de interrogación sobre el futuro de su carrera.

Cabe recordar que su antecedente previo se remontaba a julio de 2021, cuando sufrió una severa fractura de tibia frente a Dustin Poirier, a lo que se sumó la cancelación de su pleito pactado contra Michael Chandler en 2024.

El propio presidente de la promotora, Dana White, ratificó que el proceso de rehabilitación tomará al menos un año completo antes de autorizar cualquier entrenamiento de alto contacto e impacto.

Mientras tanto, McGregor ya comenzó su trabajo de movilidad de forma independiente y sin la ayuda de muletas, enfocado en cumplir los plazos establecidos por su equipo médico. De concretarse el plan, el irlandés cerrará definitivamente su ciclo en la empresa en 2027.

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