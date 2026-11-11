Última llamada para Italia en la Nations League

Oscar Sandoval

Italia llega a las últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League con tres partidos consecutivos sin perder y una última oportunidad para pelear por el liderato. Los ‘Azzurri' todavía tienen posibilidades de avanzar a cuartos de final como primera del Grupo A, pero necesitan derrotar a Francia para mantener viva la esperanza de quedarse con la cima.

Head coach Roberto Mancini and Riccardo Calafiori speak to Vivo Azzurro TV ahead of #ItalyFrance ?️ #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/B957b0fye8 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 11, 2026

El segundo ciclo de Roberto Mancini al frente de ‘La Nazionale’ comenzó con una derrota ante Bélgica, un tropiezo que sigue pasando factura. Italia dejó escapar tres puntos en casa y ahora está obligada a recuperar terreno en los últimos compromisos de la fase de grupos. El margen de error se terminó y el conjunto italiano necesita dar un golpe de autoridad para cambiar el rumbo del sector.

La 'Squadra Azzurra' recibirá a Francia con la obligación de ganar para llegar a la última jornada contra Bélgica con posibilidades de terminar en el primer lugar. El conjunto de Mancini necesita aprovechar la localía y sumar tres puntos que le permitan mantener la presión sobre los franceses antes del cierre de la fase de grupos.

‘Les Bleus’ lideran el grupo con tres puntos de ventaja sobre los ‘Azzurri’ y las cuentas parecen claras: Italia necesita terminar con el invicto francés para seguir soñando con la cima. Una victoria mantendría abierta la batalla por el liderato, pero una derrota acabaría con sus aspiraciones de alcanzar el primer lugar.