Robin Le Normand sustituye a Eric García en la Selección Española

Redacción FOX Deportes

Robin Le Normand se incorporó a la concentración de España en sustitución de Eric García, quien regresó al Barcelona por unas molestias en la rodilla izquierda que comenzó a sentir antes del partido contra Inglaterra en Wembley.

Empieza una nueva aventura.



Este es nuestro ???? ??????? para enfrentarnos a Inglaterra.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/hXcPiFhOLX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

Después de las pruebas médicas a las que se sometió Eric García tras regresar de Londres, el cuerpo técnico decidió desconvocarlo ante la proximidad de los siguientes partidos de la Nations League para “evitar cualquier riesgo y preservar la salud del jugador”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

Le Normand regresa a la ‘Furia Roja’ después de no ser convocado por Luis de la Fuente para el Mundial.

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Marc Pubill ocupará la plaza de Eric Garcia por unas molestias en la rodilla izquierda.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/3RljYfezv8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

El central formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa en 2024 y su última convocatoria había sido en octubre de 2025 para los partidos de clasificación al Mundial ante Georgia y Bulgaria, en los que fue titular.

Le Normand quedó fuera de la convocatoria de noviembre debido a una lesión en la rodilla y no volvió a ser llamado durante los meses previos al Mundial. Para el torneo, De la Fuente apostó por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como pareja de centrales.

El futbolista de origen francés debutó con la Selección Española en junio de 2023 ante Italia y acumula 27 partidos como internacional, con un gol.