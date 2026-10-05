¿Qué selecciones de la Liga B se acercan al ascenso en la Nations League?

Oscar Sandoval

En la Liga B de la Nations League no solo se piensa en el título, sino también en la posibilidad de ascender. Suiza está cerca de regresar a la Liga A, mientras que Irlanda del Norte, Austria y Suecia podrían seguirle el paso.

Wir gewinnen auch gegen den dritten Gruppengegner

Nous gagnons aussi face au troisième adversaire du groupe

Vinciamo anche contro il terzo avversario del gruppo



⚽️ Eigentor / Autobut / Autogol

⚽️ Dan Ndoye pic.twitter.com/MigsXstj8v — ?? Nati (@nati_sfv_asf) October 3, 2026

El primer lugar de cada uno de los cuatro grupos consigue el ascenso directo a la Liga A. La batalla sigue abierta, aunque algunas selecciones comienzan a tomar ventaja de cara al tramo decisivo de la fase de grupos.

Suiza es líder del Grupo A con nueve puntos y cuatro de ventaja sobre Eslovenia y Escocia. La ‘Nati’ cerrará su participación en este parón internacional ante Macedonia del Norte, que ha perdido tres partidos consecutivos, y una victoria podría dejar el ascenso muy cerca.

Irlanda del Norte comanda el Grupo B con ocho unidades, una más que Hungría. La pelea luce pareja a falta de dos jornadas y todavía queda pendiente el enfrentamiento entre ambas selecciones, que podría convertirse en una auténtica ‘final’ en el cierre de la fase de grupos.

The second Hungary win the ball, Milos Kerkez is on the move ?#NationsLeague pic.twitter.com/McxN3Q3t4m — UEFA EURO (@UEFAEURO) October 5, 2026

Austria tiene tres puntos de ventaja sobre Kosovo y República de Irlanda. Depende de sí misma para terminar la fase de grupos en lo más alto y conseguir el ascenso directo a la Liga A.

Suecia marcha dos unidades por delante de Bosnia en el Grupo D. Ambos equipos se enfrentarán en la próxima jornada y el ganador podría dar un paso importante hacia el ascenso y las finales.