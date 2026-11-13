Países Bajos humilla a Grecia y acaricia los cuartos de final

Karla Villegas Gama

Países Bajos convirtió un duelo por el liderato en una exhibición ofensiva. La ‘Oranje’ goleó 7-0 a Grecia en la Johan Cruijff ArenA, con un hat-trick de Tijjani Reijnders, y dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Nations League.

Ambas selecciones llegaron a la Jornada 5 empatadas en puntos, aunque los neerlandeses ocupaban el primer lugar del Grupo 2 por su mejor diferencia de goles.

Los locales impusieron condiciones desde el inicio, presionando la salida del rival. La estrategia dio resultado al minuto seis, cuando Crysencio Summerville aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

Tijjani Reijnders completes his hat trick just 33 minutes into the match for the Netherlands! https://t.co/18eMdoJb6X — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 13, 2026

Grecia no encontró respuesta y los goles siguieron cayendo.

Reijnders fue el gran protagonista de la primera mitad, con tres tantos en apenas 21 minutos. Al 12’ remató de zurda un pase filtrado de Joey Veerman; al 18’ empujó de derecha un centro de Donyell Malen, y al 33’ volvió a marcar con la izquierda, tras una asistencia de Denzel Dumfries.

Con cuatro goles en contra, Grecia se replegó para evitar un castigo mayor, pero al minuto 40 Jurriën Timber apareció para firmar el quinto de la tarde.

Países Bajos golea a Grecia 5-0... ¡al medio tiempo!

La segunda mitad tampoco trajo alivio para los visitantes. Timber recorrió la cancha por el centro, ingresó al área y disparó a quemarropa al minuto 59 para ampliar la ventaja a 6-0.

Malen cerró la cuenta. El delantero recibió un pase de Dumfries y disparó de frente al arco para sellar la goleada.

Con la victoria, Países Bajos llegó a 11 puntos y conservó el liderato del Grupo 2. Un empate frente a Alemania en la Jornada 6 le bastaría para avanzar a los cuartos de final.