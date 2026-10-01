Las selecciones que pueden acercarse a las finales de la Nations League

Oscar Sandoval

La Nations League continúa con la Jornada 3 y cuatro selecciones llegan como líderes de grupo con paso perfecto. Francia, Grecia, España y Portugal suman dos victorias y un tercer triunfo consecutivo les permitiría fortalecer su posición en el camino al ‘Final Four’.

Francia comanda el Grupo A con seis puntos y todavía no ha recibido gol. ‘Les Bleus’ tienen la oportunidad de acercarse a las finales por tercera ocasión y segunda consecutiva con dos compromisos importantes ante Italia y Bélgica durante este parón.

Grecia también suma seis puntos y se ha convertido en una de las sorpresas de la Liga A después de vencer a Serbia y Alemania. Ahora recibirá a Países Bajos y volverá a enfrentarse a la ‘Mannschaft’, dos rivales que necesitan sumar para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

España atraviesa un gran momento después de derrotar a Inglaterra en Wembley y golear a Croacia. La ‘Furia Roja’ buscará mantener el paso perfecto ante Chequia, que no ha sumado y posteriormente volverá a medirse con el conjunto croata con la oportunidad de acercarse al ‘Final Four’.

Portugal también puede encaminar su clasificación. El campeón visitará a Dinamarca y después recibirá a Noruega, rival al que ya derrotó pese a la presencia de Erling Haaland. Dos resultados positivos dejarían a los portugueses en una posición privilegiada para continuar con la defensa del título en semifinales.