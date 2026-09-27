La promesa de Zinedine Zidane con Francia

EFE

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, restó importancia a las dificultades de su equipo para ganar su primer partido en el banquillo, ante Turquía, reconoció que tienen que mejorar y se mostró convencido de que lo harán.



"Tenemos que mejorar y vamos a mejorar. La idea es recuperar el balón lo antes posible, tener el balón, correr con el balón, no sin él", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a su segundo duelo, también en la Liga de las Naciones, contra Bélgica.

Zinedine Zidane, muy tranquilo en su debut con Francia

Zizou aseguró que estos primeros días de concentración están sirviendo sobre todo "para conocerse" porque apenas hay tiempo de entrenar.



"Pero el objetivo es preparar los partidos y ganarlos. Somos competidores, queremos ganar", comentó.

Francia gana, Italia tropieza; así quedaron los resultados del día

Señaló que la convivencia en el grupo es buena y aprovechó para lanzarles un mensaje: "El fútbol va muy deprisa, yo tengo 54 años y ya no puedo jugar, les digo que disfruten cada instante, porque pasa volando. La selección francesa es muy hermosa, hay que vivirla".