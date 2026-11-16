Karla Villegas Gama

Grecia se sacudió la goleada que sufrió ante Países Bajos en la Jornada 5 y se impuso 1-0 a Serbia en el cierre de la fase de grupos de la Nations League.

El primer tiempo transcurrió sin goles, aunque los helénicos dominaron con 59% de posesión, cuatro disparos al arco y siete tiros de esquina. Sin embargo, no lograron reflejar su superioridad en el marcador.

Serbia ofreció poca resistencia en ataque y apenas consiguió un disparo a la portería de Christos Mandas.

En el complemento, Grecia mantuvo la presión, pero fue hasta el minuto 69 cuando consiguió abrir el marcador.

Vangelis Pavlidis mandó un centro al segundo poste, donde Georgios Masouras apareció para empujar el esférico al fondo de la red.

Los locales siguieron buscando el segundo tanto, pero Đorđe Petrović estuvo atento para evitar una diferencia mayor.

A pesar del triunfo, Grecia quedó fuera de la lucha por el título, aunque conservó su lugar en la Liga A. Serbia jugará los playoffs para saber si se mantiene o desciende a la Liga B.