Frenkie de Jong se pierde la ‘final’ de Países Bajos en Nations League

Oscar Sandoval

Frenkie de Jong será baja para el enfrentamiento entre Países Bajos y Alemania que cerrará la fase de grupos de la Nations League debido a molestias en la espalda. El mediocampista abandonó la concentración del conjunto neerlandés y regresará al Barcelona para ser evaluado por los servicios médicos del club azulgrana.

Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany.



As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. pic.twitter.com/86b8vA7iZ6 — OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026

De Jong fue titular en el partido contra Grecia, pero no pudo completar los 90 minutos y encendió las alarmas. Xavi explicó que el futbolista fue sustituido por molestias en la espalda y esperaba recuperarlo para enfrentar a la ‘Mannschaft’. Sin embargo, el mediocampista no estará disponible y el entrenador tendrá que modificar sus planes para un encuentro decisivo.

La Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) informó a través de sus canales oficiales que De Jong “ha estado experimentando algunas molestias físicas leves y se perderá el partido como visitante contra Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín”.

El cuerpo médico del Barcelona será el encargado de evaluar al mediocampista y establecer los pasos a seguir para su recuperación. De Jong estaría en duda para el enfrentamiento del conjunto azulgrana contra Villarreal, por lo que su evolución durante los próximos días será determinante.