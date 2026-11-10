Francia suma otra baja: Marcus Thuram abandonó la concentración

Oscar Sandoval

Marcus Thuram causó baja de la Selección Francesa por una lesión muscular en la pierna derecha y se perderá los enfrentamientos contra Italia y Turquía de la Nations League. El delantero abandonó la concentración y regresó a Milán para comenzar su rehabilitación, una ausencia que obliga a modificar los planes del conjunto francés.

Éli Junior Kroupi (Bournemouth) has received his first call-up for Les Bleus, replacing Marcus Thuram (hamstring injury).



He’ll be joining the squad at Clairefontaine tonight ?? pic.twitter.com/AZlYnbqbp2 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 10, 2026

Zinedine Zidane sigue acumulando problemas para esta Fecha FIFA. El técnico ya había perdido a Pierre Kalulu por lesión y ahora tendrá que afrontar la ausencia de Thuram, quien se sometió a pruebas médicas a su llegada a la concentración de ‘Les Bleus’ y terminó descartado para los próximos compromisos internacionales.

La Federación Francesa de Futbol anunció que Éli Junior Kroupi ocupará el lugar del delantero del Inter en la convocatoria. El atacante del Bournemouth recibió su primer llamado a la selección absoluta y tendrá la oportunidad de comenzar a ganarse un lugar en los planes de Zidane. Francia pierde a una de sus alternativas ofensivas, pero abre la puerta a una nueva generación.

Marcus Thuram que acumula 35 partidos internacionales y tres goles con la Selección Francesa desde su debut en noviembre de 2020, tendrá que esperar para ampliar sus números y demostrar que puede ser de valía para Zidane.