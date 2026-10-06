Publicación: viernes 6 de noviembre de 2026

Redacción FOX Deportes

España presenta 3 caras nuevas para el cierre de la Nations League

Dos jugadores del Real Betis y uno del Como aparecen entre los 27 convocados.

España tendrá tres caras nuevas para cerrar la fase de grupos de la Nations League. Luis de la Fuente convocó a 27 futbolistas, entre ellos tres que recibieron su primer llamado a la ‘Roja’.

Los debutantes son el portero Álvaro Valles y el mediocampista Marc Roca, ambos del Real Betis, así como el defensa Jacobo Ramón, del Como.

Otra actuación brillante de España como campeona del mundo
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La convocatoria incluye a 19 campeones del mundo, entre los que destacan Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Merino, Pau Cubarsí y Unai Simón. También aparecen Dean Huijsen, Fermín López, Pablo Barrios, Ander Barrenetxea y Roberto Fernández.

España visitará a Chequia el 12 de noviembre y recibirá a Inglaterra el día 15, en sus últimos compromisos de la fase de grupos.

La ‘Roja’ llega a esta doble fecha con cuatro victorias consecutivas y con su clasificación a los cuartos de final asegurada.

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