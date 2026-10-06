España presenta 3 caras nuevas para el cierre de la Nations League

Redacción FOX Deportes

España tendrá tres caras nuevas para cerrar la fase de grupos de la Nations League. Luis de la Fuente convocó a 27 futbolistas, entre ellos tres que recibieron su primer llamado a la ‘Roja’.

Los debutantes son el portero Álvaro Valles y el mediocampista Marc Roca, ambos del Real Betis, así como el defensa Jacobo Ramón, del Como.

Otra actuación brillante de España como campeona del mundo

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La convocatoria incluye a 19 campeones del mundo, entre los que destacan Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Merino, Pau Cubarsí y Unai Simón. También aparecen Dean Huijsen, Fermín López, Pablo Barrios, Ander Barrenetxea y Roberto Fernández.

España visitará a Chequia el 12 de noviembre y recibirá a Inglaterra el día 15, en sus últimos compromisos de la fase de grupos.

La ‘Roja’ llega a esta doble fecha con cuatro victorias consecutivas y con su clasificación a los cuartos de final asegurada.