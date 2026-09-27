Dinamarca recobró la vida en la Nations League

Redacción FOX Deportes

Dinamarca reaccionó en la segunda jornada de la Nations League y derrotó 2-0 a Gales con dos goles en la segunda mitad para mantenerse cerca de Portugal y Noruega en el Grupo D de la Liga A.

SEJR!!! ??



Efter en stærk kamp ender det med en sikker dansk sejr og tre vigtige point ??#ForDanmark pic.twitter.com/MaBQwxxPGC — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) September 27, 2026

Después de caer 3-2 ante Noruega en su debut, la ‘Dinamita Roja’ consiguió su primera victoria del torneo en el Estadio Parken de Copenhague. Gales, por su parte, sigue sin sumar puntos ni marcar en su estreno en la Liga A.

Un gol en propia puerta abrió el marcador para Dinamarca, que sentenció el partido después de la hora de juego con el 2-0 de Gustav Isaksen, a quien también le habían anulado un tanto durante la primera mitad.

La ‘Dinamita Roja’ enfrentará a Portugal en la próxima jornada, un duelo importante para mantenerse cerca de los primeros lugares y seguir en la pelea por avanzar a las finales de la Nations League.