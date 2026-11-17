Oscar Sandoval

La Nations League ya tiene a sus ocho clasificados a los cuartos de final y comienza la cuenta regresiva para conocer los enfrentamientos de la siguiente ronda. El sorteo se realizará el 20 de noviembre en Nyon, Suiza, donde las selecciones descubrirán el camino que deberán seguir para mantenerse en la pelea por el título.

La Liga de Naciones entra en su etapa decisiva con cuatro eliminatorias que prometen emociones fuertes. Los ocho sobrevivientes de la fase de grupos buscarán uno de los cuatro boletos al ‘Final Four’, donde se definirá al próximo campeón del torneo continental.

Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal terminaron como líderes de sus respectivos grupos y serán cabezas de serie en el Bombo 1. Estas cuatro selecciones tendrán la ventaja de disputar como locales el partido de vuelta de los cuartos de final, un factor que podría ser determinante para conseguir la clasificación a semifinales.

Bélgica, Países Bajos, España y Noruega integrarán el Bombo 2 y abrirán las eliminatorias como locales el 25 de marzo de 2027. Los encuentros de vuelta se disputarán el 30 de marzo y los cuatro ganadores avanzarán al ‘Final Four’. Ocho selecciones, cuatro boletos y un solo objetivo: seguir con vida en la lucha por conquistar la Nations League.