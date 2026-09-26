EFE
Anthony Gordon lamentó que Harry Kane fallara el penal ante España
Para el delantero del Barcelona, ese gol le hubiera dado un rumbo distinto al partido
Anthony Gordon, delantero del Barcelona y de la selección inglesa, afirmó que si Harry Kane hubiera marcado el penal que mandó al travesaño, los ‘three Lions’ hubieran ganado el partido.
Gordon, autor del primer gol de los ingleses en la derrota por 2-3 contra España, atendió a la televisión británica después del partido.
"Sí, lo creo -si marca Kane ganan el partido-. Nos hubiera puesto en una gran posición para ir a por más. Teníamos ganas de más. Íbamos a por ellos. Los penales ocurren así. Kane casi nunca falla", dijo Gordon.
"Creo que ha sido una oportunidad perdida. Creo que ha sido un gran partido para ver y para jugar, futbol de ataque al más alto nivel, pero los errores te penalizan. Siempre sientes que lo has regalado más que te lo hayan ganado. Han sido una pena los errores".
"No creo que haya una gran diferencia con España, siento que estamos en ese nivel. Podríamos haber ganado este partido. Si el penalti va dentro, ganamos. Es fácil decirlo, pero nos hemos sentido bien. No creo que haya una gran diferencia y si hubiésemos jugado contra ellos en la final me hubiera sentido con confianza", añadió el jugador del Barcelona.
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