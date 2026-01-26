Patriots vs. Seahawks serán los contendientes del Super Bowl LX

Hiram Marín

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con el choque entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Esta será la segunda vez en la historia que ambos equipos se enfrentan por el campeonato de la NFL, recordando el duelo de Super Bowl XLIX en 2015, en el que los Patriots ganaron 28-24.

Los 'Pats' protagonizaron una notable recuperación en la temporada 2025, terminando con un récord de 14-3 bajo el mando del coach Mike Vrabel en su primer año al frente del equipo.

Este resultado marca la 12ª aparición de la franquicia en un Super Bowl y será su primer viaje al gran juego después de varias campañas con récord perdedor tras la salida de Tom Brady y Bill Belichick.

Por su parte, los Seahawks también cerraron la temporada escalando hasta ser el sembrado número 1 de la NFC con récord de 14-3, reflejando un crecimiento sostenido que los llevó a dominar su división y avanzar con confianza hacia el Super Bowl LX.

Su récord de 14 triunfos refleja una campaña ascendente que culminó con su victoria 31-27 en el juego de Campeonato de la NFC ante Los Angeles Rams.

Ambas franquicias llegan después de temporadas complicadas. New England volvió a ser contendiente tras varios años alejados de la cima, mientras Seattle consolidó una de sus mejores campañas recientes.

El enfrentamiento promete ser un duelo entre dos equipos con historias de superación durante la temporada 2025-26