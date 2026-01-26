Los equipos ya decidieron los uniformes que usarán en el Super Bowl LX

Redacción FOX Deportes

Los New England Patriots, pese a ser el equipo designado como local en el Super Bowl LX, optaron por vestir todo de blanco, incluyendo jersey, fundas y calcetas, para enfrentar a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium.

La decisión se alinea con una tendencia reciente del equipo, que utilizó esta combinación en partidos clave durante la temporada 2025. En ese lapso, New England obtuvo resultados positivos como visitante y con su uniforme blanco.

The Super Bowl LX uni 🙌 pic.twitter.com/3W7hpIWC2q — New England Patriots (@Patriots) January 29, 2026

Por su parte, los Seattle Seahawks saltarán al emparrillado con su uniforme tradicional de local en azul marino, acompañado de detalles en verde y blanco.

Esta combinación ha sido utilizada por Seattle durante gran parte de la temporada y en su camino por la postemporada. En apariciones previas en el Super Bowl, los Seahawks han alternado entre uniformes claros y oscuros. Su único campeonato lo consiguieron vistiendo de blanco.

La historia del Super Bowl muestra una clara tendencia a favor de los equipos que juegan con uniforme blanco. A lo largo de las ediciones disputadas, los equipos vestidos de blanco han ganado más de 30 Super Bowls, superando ampliamente a los conjuntos que han utilizado uniformes de color. Esta estadística ha sido citada recurrentemente como un factor psicológico y visual relevante. Por ello, varios equipos locales han elegido vestir de blanco.

Super Bowl LX threads. pic.twitter.com/OrsGaJHsw4 — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 29, 2026

En el caso específico de los Patriots, su historial en el Super Bowl usando uniforme blanco es claramente favorable, con cinco títulos obtenidos vistiendo de blanco. New England ganó así los Super Bowls XXXVI, XXXIX, XLIX, LI y LIII, varios de ellos en escenarios de máxima presión.

Esta elección refuerza una identidad competitiva ya conocida dentro de la organización. El Super Bowl LX no será la excepción a esa tradición.