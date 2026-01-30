Drake Maye no entrenó este viernes y encendió las alarmas

Redacción FOX Deportes

Drake Maye no participó en el entrenamiento de este viernes con los New England Patriots, a una semana del Super Bowl LX. El quarterback fue marginado de la práctica de campo durante la sesión realizada en Foxborough.

Su ausencia llamó la atención por tratarse de la última semana completa de trabajo antes del viaje al sitio del juego. El equipo mantuvo cautela al manejar la situación.

El entrenador en jefe Mike Vrabel explicó que Maye no entrenó debido a una enfermedad (sin dar detalles), además de que el cuerpo técnico continúa administrando una molestia en el hombro derecho.

LIVE: Mike Vrabel Press Conference 1/30 https://t.co/Dv2L8ZncWm — New England Patriots (@Patriots) January 30, 2026

El quarterback sí estuvo presente en las instalaciones y participó en las reuniones del equipo. La decisión fue preventiva y no respondió a un retroceso físico. Nueva Inglaterra evitó exponerlo innecesariamente.

Maye ya había tenido participación limitada en prácticas previas por el tema del hombro, aunque lanzó el jueves sin inconvenientes mayores. En el campeonato de la AFC jugó pese a la molestia y lideró a los Patriots al Super Bowl.

El propio jugador se ha mostrado confiado en estar listo para el partido. Por ahora, no hay indicios de que su estatus esté en riesgo.

La ausencia en el entrenamiento genera atención mediática, pero dentro del equipo no existe alarma de cara al Super Bowl. Vrabel señaló que varios jugadores han lidiado con enfermedades en la semana y que el enfoque es cuidar al plantel. Maye se mantiene como el quarterback titular sin restricciones rumbo al juego. Su evolución en los próximos días será seguida de cerca.