¿Cuánto costarán los anuncios en el Super Bowl?

El otro gran negocio del 'Superdomingo', por las nubes

El costo de los anuncios durante el Super Bowl LX, que enfrentará este domingo a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, alcanzará en algunos casos los 10 millones de dólares, mientras que el promedio para un espacio publicitario de 30 segundos será de unos 8 millones.

Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, cadena que retransmitirá el Super Bowl este año, dijo, en declaraciones a Bloomberg, que los 8 millones de dólares de media se aproximan a la cifra récord alcanzada el año pasado cuando FOX poseía los derechos.

7 veces Tom Brady; los 7 Super Bowls que conquistó The GOAT

Nadie tiene tantos campeonatos, ni MVPs en la historia.
Super Bowl XXXV (2002). Rams 17-20 Patriots
MVP del partido. 1 pase para TD. 16 pases completos de 27 lanzados, 145 yardas por aire. 1 acarreo, 3 yardas por tierra.
Super Bowl XXXVIII (2004). Panthers 29-32 Patriots
MVP del partido. 3 pases para TD, 1 intercepción. 32 pases completos de 48 lanzados, 354 yardas por aire. 2 acarreos, 12 yardas por tierra.
Super Bowl XXXIX (2005). Patriots 24-21 Eagles
2 pases para TD. 23 pases completos de 33 lanzados, 236 yardas por aire. 1 acarreo, 1 yarda perdida.
Super Bowl XLIX (2015). Patriots 28-24 Seahawks
MVP del partido. 4 pases para TD, 2 intercepciones. 37 pases completos de 50 lanzado. 328 yardas por aire. 2 acarreos, 3 yardas perdidas.
Super Bowl LI (2017) Patriots 34-28 Falcons
MVP del partido. 2 pases para TD, 1 intercepción. 43 pases completos de 62 lanzados. 466 yardas por aire. 1 acarreo, 15 yardas por tierra.
Super Bowl LIII (2019) Patriots 13-3 Rams
1 intercepción. 21 pases completos de 35 lanzados. 262 yardas por aire. 2 acarreos, 2 yardas perdidas.
Super Bowl LV (2021) Chiefs 9-31 Buccaneers
MVP del partido. 3 pases de anotación. 21 pases completos de 29 lanzados. 201 yardas por aire. 4 acarreos, 2 yardas perdidas.

El partido tendrá lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 asientos y hogar desde 2014 de los San Francisco 49ers de la NFL.

Este año destacan los comerciales del sector tecnológico, farmacéutico y de la industria del bienestar, según Marshall, quien sostuvo que casi el 40 % de las marcas anunciantes de esta edición no estuvieron presentes en la última final.

Además del partido por el campeonato de la NFL y el espectáculo del entretiempo, que este año protagonizará el puertorriqueño Bad Bunny, los comerciales son otro de los principales atractivos del encuentro, que cada año es uno de los eventos más vistos por televisión en Estados Unidos.

El último Super Bowl fue visto por un récord histórico de 128 millones de televidentes en el país.

La fiesta del Super Bowl LX comenzó con la Opening Night

Los equipos ya están listos para la semana de Super Bowl
Esta es la sede del Opening Night del Super Bowl LX
Las porristas y la mascota de los Patriots estuvieron presentes
El propietario de los Patriots, Robert Kraft, no podía faltar
Es la primera experiencia en un Super Bowl para el joven equipo de los Pats
Los jugadores convivieron con los aficionados
El Vince Lombardi espera a su nuevo dueño
Los equipos se presentaron a los medios
Los coaches: Mike Vrabel de los Patriots y Mike MacDonald de los Seahawks
Drake Maye y Sam Darnold están listos para el domingo

Varias de las compañías que emitirán anuncios durante el partido, entre ellas Pepsi, Pringles o Bud Light, han publicado en redes sociales avances o los comerciales íntegros que los espectadores verán el próximo domingo.

Incluyen la participación de estrellas de la televisión estadounidense, así como referencias directas a otras marcas con las que compiten en el mismo sector.

Pero Marshall aclaró que aquellos que sigan el encuentro a través de Peacock, la plataforma de 'streaming' de NBC, podrían ver otros anuncios distintos a los de la televisión convencional.

Patriots y Seahwaks reeditarán en Santa Clara el Super Bowl XLIX de 2015, donde el equipo de New England salió vencedor por 28-24.

Esa final dejó un momento para la historia, tras decidirse en la última jugada gracias a una interceptación del jugador de los Patriots, Malcom Butler, a Rusell Wilson a una yarda de la zona de anotación.

