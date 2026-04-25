Ya no tendrá el Scudetto, pero Napoli retrasó la coronación del Inter

Redacción FOX Deportes

El Napoli firmó una goleada contundente 4-0 sobre Cremonese que aplazó, al menos una semana más, la coronación del Inter en la Serie A. El equipo de Antonio Conte respondió tras su tropiezo previo y mostró una versión dominante desde el inicio, con un gol tempranero que marcó el rumbo del partido.

Scott McTominay abrió el marcador apenas al minuto 3 y fue uno de los hombres más influyentes del encuentro. El segundo tanto llegó antes del descanso con un autogol de Filippo Terracciano, mientras que Kevin De Bruyne amplió la ventaja tras una jugada trabajada en el área. Ya en el complemento, Alisson Santos firmó el 4-0 con una acción individual tras recorrer gran parte del campo.

EL NAPOLIIII 🫶🏻 pic.twitter.com/d0PRjT2YPp — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 24, 2026

El triunfo confirma una ligera mejoría del Napoli, que venía de una actuación muy pobre ante Lazio y había perdido prácticamente sus opciones de refrendar el scudetto semanas atrás. Aun así, el equipo reaccionó con carácter y calidad, dejando claro que, aunque fuera de la pelea por el título, mantiene argumentos futbolísticos para cerrar la temporada con dignidad.

En la tabla, Napoli se mantiene segundo con 69 puntos, todavía a nueve del Inter, líder que deberá esperar para celebrar matemáticamente el campeonato. Cremonese, por su parte, queda en zona de descenso con 28 unidades, igualado con Lecce y en una situación cada vez más comprometida rumbo al cierre del torneo.