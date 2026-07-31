EFE
'Siempre serás mi capitán', la despedida de Carlo Ancelotti a Franco Baresi
El hoy director técnico de Brasil brilló junto con 'Il Capitano' con Milan y con Italia
El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, se despidió de su antiguo compañero Franco Baresi, leyenda del Milan y de la Azzurra, quien falleció este viernes a los 66 años por una enfermedad, y dijo que "siempre" será su capitán".
"Siempre serás mi capitán. Descansa en paz", afirmó en sus redes sociales el exentrenador de Real Madrid, Bayern Munich y Milan, entre otros grandes clubes europeos.
Ancelotti, hoy al mando de la 'Canarinha', y Baresi compartieron vestuario en elMilan entre 1987 y 1992, cuando el primero finalizó su carrera como jugador profesional.
El centrocampista y el defensa central formaron parte de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol europeo, primero a las órdenes de Arrigo Sacchi y luego con Fabio Capello en el banquillo rossonero.
Ancelotti, Baresi y compañía, entre los que figuraban Marco van Basten, Ruud Gullit y Paolo Maldini, ganaron dos títulos de 'Champions League' (1989 y 1990), entre otros trofeos internacionales y nacionales.
También coincidieron sobre el campo en la selección italiana, con la que jugaron en el Mundial de 1990, donde fueron eliminados en semifinales por la Argentina de Diego Armando Maradona.
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