'Siempre serás mi capitán', la despedida de Carlo Ancelotti a Franco Baresi

EFE

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, se despidió de su antiguo compañero Franco Baresi, leyenda del Milan y de la Azzurra, quien falleció este viernes a los 66 años por una enfermedad, y dijo que "siempre" será su capitán".

"Siempre serás mi capitán. Descansa en paz", afirmó en sus redes sociales el exentrenador de Real Madrid, Bayern Munich y Milan, entre otros grandes clubes europeos.

Rimarrai per sempre il mio capitano. RIP pic.twitter.com/JZYcBIQabe — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) July 31, 2026

Ancelotti, hoy al mando de la 'Canarinha', y Baresi compartieron vestuario en elMilan entre 1987 y 1992, cuando el primero finalizó su carrera como jugador profesional.

El centrocampista y el defensa central formaron parte de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol europeo, primero a las órdenes de Arrigo Sacchi y luego con Fabio Capello en el banquillo rossonero.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Ancelotti, Baresi y compañía, entre los que figuraban Marco van Basten, Ruud Gullit y Paolo Maldini, ganaron dos títulos de 'Champions League' (1989 y 1990), entre otros trofeos internacionales y nacionales.

También coincidieron sobre el campo en la selección italiana, con la que jugaron en el Mundial de 1990, donde fueron eliminados en semifinales por la Argentina de Diego Armando Maradona.