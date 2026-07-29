Redacción FOX Deportes
Roberto Mancini va por más títulos al frente de la Selección Italiana
La Nations League será el primer objetivo en el nuevo proyecto de Mancini
Roberto Mancini se comprometió a relanzar a la Selección Italiana tras iniciar su segunda etapa al frente de los 'Azzurri'. El técnico regresa con la misión de devolver al equipo a la élite, después de que Italia se perdiera la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva y no conquistara un título importante desde la Eurocopa 2020, lograda bajo su dirección.
Mancini ya dirigió a la selección entre 2018 y 2023, periodo en el que Italia alcanzó una histórica racha de 37 partidos invicta, un récord que fue superado este año por España.
"Hemos firmado un contrato de cuatro años y espero poder ganar un trofeo importante, o incluso dos, y luego seguir más allá de eso también, si es posible", declaró el entrenador durante su primera conferencia de prensa tras ser presentado nuevamente como seleccionador.
El técnico también aseguró que existe talento suficiente para construir un equipo competitivo, aunque pidió a los clubes italianos apostar con mayor decisión por los jóvenes y ofrecerles más minutos en la máxima categoría.
El nuevo ciclo de Mancini comenzará el 25 de septiembre con un partido de la Nations League frente a Bélgica, en Roma. Posteriormente, Italia recibirá a Turquía el 5 de octubre en Bolonia, en sus dos primeros compromisos oficiales de esta nueva etapa.
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