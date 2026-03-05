Paulo Dybala estará 45 días fuera de las canchas

EFE

El argentino Paulo Dybala, atacante de la Roma, se sometió este viernes a una artroscopia en la rodilla izquierda, que evidenció una afectación del menisco externo que fue regularizada en el momento, algo que le tendrá alejado de los terrenos de juego al menos 45 días.

Dybala, que tuvo que abandonar este jueves el entrenamiento por molestias en esa rodilla izquierda, la misma que le impide jugar desde el pasado 25 de enero, decidió someterse a esta artroscopia después de seguir sintiendo molestias pese a someterse a otras pruebas previas no invasivas que no resaltaron el problema descubierto en esta ocasión.

De hecho, entró en la convocatoria para el último duelo ante la Juventus de la Serie A, aunque sin minutos, e intentó probarse en el entrenamiento que tuvo que abandonar al seguir aquejado.

La 'Joya', que estrenó paternidad recientemente, es baja para al menos los próximos siete duelos, entre los que se encuentran los dos de octavos de final de la Europa League ante el Bologna y los hipotéticos cuartos de final.

Hasta el momento, el punta zurdo acumula 13 partidos sin jugar en toda la temporada por problemas físicos, a los que se sumarán al menos otros siete más.

El argentino, que está en su cuarta temporada en el club 'Giallorosso', encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato al final de la campaña con 32 años entre rumores por su posible vuelta a Argentina.