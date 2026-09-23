Redacción FOX Deportes
Parma busca técnico para recomponer el camino en la Serie A
El club anunció la salida de Carlos Cuesta "de común acuerdo"
Carlos Cuesta dejó de ser entrenador del Parma después de que el club y el técnico consideraran que ya no existían las condiciones necesarias para continuar con el proyecto deportivo iniciado la temporada pasada.
“Tras un diálogo interno entre el club y el entrenador, se acordó que ya no se daban las condiciones entre ambas partes para continuar con la relación profesional, especialmente en lo relativo al desarrollo del proyecto deportivo”, informó Parma.
El club agregó que la decisión fue tomada de común acuerdo ante la imposibilidad de continuar con el trabajo iniciado.
Cuesta, quien a sus 31 años era el entrenador más joven de la Serie A, dirigió cinco partidos esta temporada y consiguió cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.
El cuerpo técnico del club quedará al frente de los entrenamientos de manera provisional, a la espera del nombramiento del nuevo entrenador.
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