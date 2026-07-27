Redacción FOX Deportes
Paolo Maldini renunciará a su cargo como directivo de la Selección Italiana
Maldini dará un paso al costado tras no cerrar el fichaje de Andrea Pirlo
Paolo Maldini y Leonardo han decidido dimitir de sus cargos en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), informó Sky Sport Italia. Esta decisión se produce tan solo unos días después de que ambos aceptaran participar en una importante reorganización en la dirección deportiva de la selección nacional.
Maldini fue nombrado director deportivo de la FIGC el 11 de julio para ayudar a reconstruir a 'La Nazionale' tras no lograr su clasificación a la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.
El dirigente italiano dimitirá aproximadamente 16 días después, junto con Leonardo, el ex internacional brasileño que había sido incorporado como su asesor.
La decisión se produce poco después de que Andrea Pirlo declarara que ya no era candidato para entrenar a la Selección Italiana. Su posible nombramiento se enfrentaba a una fuerte oposición por sus vínculos comerciales con una casa de apuestas rusa.
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