Nico Paz seguirá en el Como; Real Madrid aplaza su regreso

Redacción FOX Deportes

Nico Paz continuará en el Como durante la temporada 2026/27. El Real Madrid confirmó que el mediocampista permanecerá en el club italiano.

El argentino firmó una temporada sobresaliente con los 'Lariani', al disputar 40 partidos, marcar 13 goles y repartir ocho asistencias, actuaciones que alimentaron las versiones sobre un posible regreso al conjunto blanco.

En un comunicado conjunto, Real Madrid y Como informaron que la decisión se tomó "a petición del propio jugador". Además, el conjunto blanco mantendrá "la opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027/28".

El regreso de José Mourinho al banquillo madridista impulsó las especulaciones sobre el fichaje del mediocampista, pero ambas instituciones acordaron que continúe un año más en la Serie A.

Paz se formó en La Fábrica y salió del Real Madrid en 2024 para firmar un contrato de cuatro años con el Como, aunque el club español se reservó una opción de recompra exclusiva.