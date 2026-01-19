Nico Paz hace soñar a Como con Europa

Oscar Sandoval

Nico Paz volvió a lucir en la Serie A luego de marcar dos goles en la victoria 3-0 de Como sobre Lazio y despertó el sueño europeo en la afición ‘Lariani’, si la temporada terminara hoy, el conjunto lombardo clasificaría por primera vez en su historia a torneos internacionales.

We bring home all three points! pic.twitter.com/2TvFjx7ZhN — Como1907 (@Como_1907) January 19, 2026

El proyecto de Como está cada vez más consolidado, la temporada pasada disputó su primer curso en el máximo circuito y consiguió la permanencia. Ahora pelea por un lugar en Europa y el premio puede ser mayor porque no está lejos de los cuatro primeros de la tabla.

Los ‘Lariani’ se pusieron por delante en el marcador a los dos minutos de juego con un disparo de Martin Baturina y desde ahí comenzaron a superar a ‘Las Águilas’.

Nico Paz apareció al 24 para ampliar la ventaja a favor de Como luego de encontrarse el balón al filo del área chica tras una buena jugada colectiva que reflejaba quien mandaba en el partido.

Lazio vivió sus mejores momentos al final de la primera mitad, pero no logró recortar la distancia y otro gol tempranero en el complemento terminó con su ímpetu.

Los visitantes remataron el duelo a los 48 minutos con el segundo de la noche y octavo de la temporada de Paz quien redondeó una jugada de lujo por parte de Baturina poniendo el balón en el ángulo desde la media luna para encaminar a Como rumbo a Europa.