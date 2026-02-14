Napoli y Roma dividen puntos en un partidazo por el tercer puesto

Héctor Cantú

La Roma se ha quedado con las ganas de quedarse con tres puntos que, por minutos, tuvo en la bolsa, y tuvo que contentarse con un amargo empate a dos tantos en casa del Napoli.

El equipo de la capital italiana había hecho un partido redondo, en el que aprovechó las opciones que tuvo para marcar en el arco rival con un doblete de Donyell Mallen, quien una vez más se había convertido en la gran figura del equipo rojo.

Sin embargo, una desatención en la recta final del encuentro, terminó por cambiar la historia y dejarlo sin una victoria que los visitantes se habían saboreado dulcemente.

Con una hpñ al minuto 7, el neerlandés adelantó a su equipo luego de aparecer en el área chica, solo para conectar la pelota y enviarla al fondo de las redes.

Con el apoyo de su gente, el cuadro napolitano, que de a poco va desapareciendo de la lista de contendientes por el título, intentó reducir las diferencias sobe el terreno de juego.

Una genialidad de Leonardo Spinazzola igualó el tanteador. Fue un disparo perfecto de larga distancia que encontró las redes luego de un ligero desvío en la defensa del equipo visitante.

Co la paridad el Napoli intentó ir hacia adelante, pero en su afán de ser mucho más ofensivo, dejó espacios en la parte de atrás que fueron aprovechados por la velocidad de Wesley.

Fue un contragolpe y una falta accidentada dentro del área, sobre el mismo jugador brasileño, la que terminó por encaminar el encuentro a la victoria visitante.

El propio Mallen fue el encargado de ejecutar la pena máxima para poner el 2-1 final y con ello, embolsarse los tres puntos en disputa.

A nueve minutos del final, el Napoli encontró de nuevo la paridad en el tanteador gracias a un golazo del brasileño Alisson para marcar su primer tanto en el futbol italiano.

El empate deja al Napoli en la tercera posición y la Roma queda un escalón por debajo a tres puntos del equipo celeste.