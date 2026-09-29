Napoli pierde a Mathías Olivera por lesión con Uruguay

Redacción FOX Deportes

Mathías Olivera sufrió una lesión muscular durante la concentración de la Selección Uruguaya y regresó al Napoli antes del amistoso contra India para comenzar su recuperación.

Comunicado sobre Mathías Olivera ? pic.twitter.com/9uaE1ftG8e — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 4, 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la baja en un comunicado en el que detalló que el futbolista sintió “una molestia en la zona inguinal” durante el entrenamiento del viernes. Los estudios posteriores confirmaron la lesión muscular.

Olivera podría perderse el próximo partido del Napoli en la Serie A contra Frosinone, un duelo en el que los ‘Azzurri’ buscarán sumar tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

Ni la AUF ni Napoli han informado cuánto tiempo estará de baja el futbolista de 28 años, por lo que su presencia en los próximos compromisos dependerá de la evolución de la lesión.