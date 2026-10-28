Napoli despertó y pasó por encima del Monza en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoli recuperó el rumbo en la Serie A con una contundente victoria 4-1 sobre Monza, en un partido que comenzó dominando con un gol tempranero de Rasmus Højlund y terminó sentenciando en la segunda mitad gracias a las anotaciones de Matteo Politano, Rafa Marín y Kevin De Bruyne.

El conjunto napolitano, dirigido este miércoles por Marco Landucci, asistente de Massimiliano Allegri, salió decidido a imponer condiciones y necesitó apenas diez minutos para abrir el marcador. Giovanni Di Lorenzo filtró un balón para Højlund, quien se abrió espacio entre la defensa y definió con un disparo cruzado para poner el 1-0.

Monza reaccionó y encontró el empate al minuto 43, cuando Robinson envió un centro al área que Varela conectó de cabeza para alcanzar los ocho goles y colocarse como máximo anotador de la Serie A. Sin embargo, la igualdad duró poco, porque Napoli volvió del descanso decidido a recuperar el control del encuentro.

Los visitantes necesitaron apenas tres minutos de la segunda mitad para recuperar la ventaja. Politano aprovechó un balón suelto dentro del área y sacó un disparo ajustado al poste izquierdo para marcar el 2-1. El gol encendió al conjunto napolitano, que no bajó la intensidad y encontró el tercero al minuto 61, cuando Rafa Marín se elevó en un tiro de esquina y conectó un potente cabezazo para ampliar la diferencia.

Napoli ya tenía el partido encaminado, pero todavía faltaba el último golpe. Kevin De Bruyne ingresó y tuvo un impacto inmediato en el ataque. Al minuto 66, el belga recibió un pase de Noa Lang y definió entre las piernas del portero para firmar el 4-1 y terminar con cualquier esperanza de reacción del Monza.

El conjunto napolitano dejó atrás los malos resultados y volvió a mostrar contundencia frente al arco. Cuatro goles, tres de ellos en la segunda mitad, sellaron una victoria que le permite recuperar confianza y tomar impulso en la pelea por los primeros lugares de la Serie A.