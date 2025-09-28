Los 5 momentos de la Jornada 5 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Lautaro Martínez se metió al top 5 de goleadores históricos del Inter con su anotación ante Cagliari. El argentino llegó a 117 tantos, uno más que Sandro Mazzola. Además, ayudó a que el Inter consiguiera su triunfo #1,600 en la Serie A.

Con su anotación y asistencia ante Napoli, Christian Pulisic se convirtió en el jugador que ha estado involucrado en más goles en las últimas tres temporadas: con 46, producto de 27 tantos y 19 asistencias, para un total de 46. Superando por una a Lautaro Martínez.

Kevin De Bruyne se unió a Krzysztof Piątek, Miroslav Klose y Mauro Zárate como los únicos mediocampistas que han marcado en los primeros 3 partidos de la temporada como visitante desde 2000.

Desde la campaña 2022/23 ningún defensa ha conseguido más goles de cabeza como Federico Baschirotto, quien ha marcado siete.

Francesco Camarda se convirtió en el futbolista más joven del Lecce que anota en la serie a, a los 17 años y 202 días.