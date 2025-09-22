Los 5 momentos de la Jornada 5 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Andrea Belotti se convirtió en el único jugador que marca un doblete en su partido #350 de la Serie A. El delantero consiguió la hazaña en el triunfo de Cagliari sobre Lecce.

Con su doblete ante Udinese, Christian Pulisic se consagró como el estadounidense con más goles en las 5 grandes ligas europeas, con 59 tantos, superando los 57 que hizo Clint Dempsey.

La Roma venció a la Lazio como visitante por primera vez desde 2016. En el camino, Gian Piero Gasperini se convirtió en el segundo entrenador más longevo en ganar el Derby della Capitale, detrás de Claudio Ranieri.

Con su empate sin goles ante Parma, Cremonese es el único equipo recién ascendido que ha logrado mantenerse invicto en las primeras 4 jornadas del torneo desde que la Sampdoria hizo lo propio en 2012.

Federico Dimarco anotó en el triunfo del Inter sobre Sassuolo y se erigió como el lateral que ha estado involucrado en más goles en la Serie A, desde 2018, con un total de 35, que se dividen en 16 anotaciones y 19 asistencias.