Los 5 momentos de la Jornada 28 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Después de 16 años como compañeros de la Selección de Bélgica, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne compartieron minutos a nivel clubes por primera vez en sus carreras, en el triunfo del Napoli sobre Torino.

Tras vencer al Cagliari, Cesc Fàbregas llegó a 100 puntos como entrenador del Como . Solo Mario Varglien había logrado esa hazaña con los ‘Lariani’, en la década de los 50.

Con su derrota ante el Verona, Bologna llegó a siete derrotas como local, más que cualquier otro equipo en las cinco grandes ligas europeas desde diciembre pasado.

Evan Ndicka se convirtió en el único defensa de la Roma que marcar al menos un gol en tres partidos consecutivos de la liga.

Pervis Estupiñán marcó en el Derby della Madonnina, algo que ningún otro ecuatoriano había conseguido. Con su gol, el Milan aseguró su segunda victoria de la temporada frente al Inter, algo que no sucedía desde la 2010/11, cuando Massimiliano Allegri también estaba a cargo de los ‘Rossoneri’.