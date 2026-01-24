Los 5 momentos de la Jornada 22 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Stefano Moreo anotó un doblete frente al Inter en los primeros 30 minutos del partido, algo que nadie había hecho desde 2020, cuando Zlatan Ibrahimovic marcó con el Milan en los minutos 13 y 16.

Federico Dimarco es el primer defensa del Inter que participa en tres goles en un mismo partido de la Serie A desde 2005.

El Como ha sumado 40 puntos en esta temporada, su mayor registro tras 22 partidos de liga. Además, con su victoria sobre Torino, se convirtió en el rival que más goles le ha anotado a los ‘Granata’ en una misma campaña: 11.

Kenan Yıldız se unió a Cristiano Ronaldo, Alessandro del Piero, Darko Kovačević y Fabrizio Ravanelli como los únicos jugadores de la Juventus que le anotan al Napoli en los dos duelos de liga de la misma campaña.

El Milan no ha perdido ninguno de sus últimos 21 partidos del torneo: es la racha más larga de partidos consecutivos sin perder en las 5 mejores ligas europeas esta temporada.