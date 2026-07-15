Juventus empezó la pretemporada sin marcar ante Basel

Oscar Sandoval

Juventus comenzó a sumar minutos de cara a su debut en la Serie A frente al Frosinone. La intensidad aumentará conforme avance la pretemporada y su siguiente compromiso será el sábado, cuando visite al Standard de Lieja en Bélgica.

Luciano Spalletti comprobó que su equipo necesita un delantero para la próxima temporada porque la falta de gol volvió a quedar en evidencia ante el conjunto suizo y a pesar de que fue un partido amistoso sin futbolistas internacionales, las carencias ofensivas salieron a flote y la lesión de Jeff Ekhator, quien fue titular, podría llevar a la directiva a explorar el mercado de fichajes en busca de un atacante.

Basel tuvo la oportunidad de quedarse con la victoria tras un penal cometido por Arthur, pero Philip Otele no pudo vencer a Mattia Perin. El guardameta italiano adivinó el cobro y detuvo la pena máxima al minuto 58 para mantener el empate.

La 'Vecchia Signora' afrontará ahora una exigente recta final de la pretemporada con amistosos ante Standard de Lieja, Niza, Chelsea e Inter, antes de debutar en la Serie A el próximo 23 de agosto contra Frosinone.