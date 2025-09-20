Inter rompió la racha negativa y volvió a ganar en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter hizo buena la localía y renovó sensaciones cortando una racha de dos derrotas consecutivas en la Serie A luego de vencer 2-1 a Sassuolo, tenía que ganar para no entrar en crisis y lo hizo por la mínima diferencia para quedar justo en la media tabla.

Inter dio un paso hacia adelante, lo hizo sin brillar, pero con lo necesario para sumar tres puntos y mirar al frente con confianza, fue superior a un rival que se tiró atrás para no salir goleado y cuyas limitaciones no pusieron en problemas a los ‘Nerazzurri’.

Los locales mandaron el primer aviso a los seis minutos en una jugada individual y un disparo cruzado de Carlos Augusto que Arijanet Muric mandó a córner, pero Federico Dimarco no desaprovechó la mejor ocasión colectiva y en el siguiente arribo al área puso el 1-0.

El conjunto ‘Nerazzurri’ trabajó el partido y lo llevó al lugar donde más le convenía, sin embargo, le faltó puntería y tuvo que esperar al minuto 81 para poner tierra de por medio con un autogol de Tarik Muharemovic.

Sassuolo recortó distancias e intentó meterse al partido a los 84 minutos, pero Inter defendió el resultado y consiguió su segunda victoria de la campaña.