Inter pone la mira en Inglaterra para reforzar su defensa

Oscar Sandoval

Inter prepara una renovación en la defensa tras las salidas de Denzel Dumfries, Stefan de Vrij y Francesco Acerbi. La directiva trabaja en la búsqueda de sus reemplazos y en la lista de candidatos estarían John Stones y Djed Spence.

Defender el 'Scudetto', pelear nuevamente por la Serie A y mantenerse entre los protagonistas de la Champions League son los grandes objetivos de los 'Nerazzurri', que necesitan refuerzos para no debilitar la plantilla.

Cristian Chivu tiene claras las posiciones que necesita fortalecer. El técnico busca, al menos, un central de garantías y un lateral derecho con recorrido, capaz de aportar en defensa y en ataque, un perfil que encaja con las características de los futbolistas ingleses.

Strength and full focus on the goal 🖤💙 pic.twitter.com/XxHuHOJBt5 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 15, 2026

La Gazzetta dello Sport asegura que Stones “se puso en contacto con el Inter a través de sus agentes” y lo señala como un “candidato atractivo” para reforzar la zaga. Además, su incorporación sería una oportunidad de mercado, ya que el defensor de 32 años terminó contrato con Manchester City y llegaría como agente libre.

Fabrizio Romano informó en su cuenta de X que el conjunto italiano está “en conversaciones por Spence”. El periodista añade que el lateral inglés es “el objetivo principal” para reforzar el sector derecho y que el futbolista “estaría abierto” a concretar el traspaso.