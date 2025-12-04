Inter le dio un golpe de realidad a Como en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter goleó 4-0 a Como y se convirtió en líder momentaneo de la Serie A obligando a Milan y Napoli a ganar este domingo para volver a la cima de la tabla y mantener distancia con los ‘Nerazzuri’ que están entre los candidatos al ‘Scudetto’ después de 14 jornadas.

A big win at home 🏟️🖤💙 pic.twitter.com/ZRDWSEk5Wh — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) December 6, 2025

La presión de Inter sobre los líderes sigue después de una victoria contundente que puso en su lugar a Como, los visitantes pasaron de ser un equipo en busca de la permanencia para competir por la zona europea. El resultado les confirma que todavía están lejos de poder ilusionarse con el título, pero en buen camino.

Lautaro Martínez llegó a lo más alto de la tabla de goleadores en el futbol italiano abriendo el marcador a los 11 minutos definiendo de primera un servicio de Luis Henrique por la banda derecha tras una buena jugada colectiva.

Como intentó presionar a los locales y su plan duró minutos porque dejaron espacios atrás que los ‘Nerazzurri’ no perdonaron. Marcus Thuram amplió la distancia al 59 para dejar los tres puntos en el casillero de Inter.

Hakan Calhanoglu anotó el 3-0 a los 80 minutos en un contragolpe fulminante.

Carlos Augusto remató el juego tras un centro de Federico Dimarco y dejó a los locales enganchados en la pelea por la Serie A.