Inter derrotó a Como y recortó distancias con Lazio en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Dos goles en los primeros 20 minutos le bastaron a Inter para derrotar 2-0 a Como, que llegó al encuentro motivado después de hacer historia en la Champions League. El conjunto ‘Nerazzurri’ frenó el impulso de los ‘Lariani’ y se mantiene al acecho de Lazio, líder de la Serie A, a solo un punto de distancia.

Inter salió con la iniciativa y encontró rápidamente el camino al gol. Después de unos primeros minutos de tanteo, abrió el marcador al minuto 12 por medio de Francesco Pio Esposito, quien metió la bota entre el defensor y el portero para definir a quemarropa y culminar una jugada muy bien construida.

Apenas siete minutos después, al 19, llegó el segundo golpe. Marcus Thuram aprovechó un mal despeje de Como y sacó un potente disparo que pasó entre las piernas del español Robert Sánchez para ampliar la ventaja y dejar encaminada la victoria del conjunto ‘Nerazzurri’.

RIGHT BEFORE YOUR EYES ?? pic.twitter.com/IISpqblfZX — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 8, 2026

Tras el descanso, los ‘Lariani’ intentaron reaccionar con Luis Milla como principal organizador del mediocampo. Sin embargo, Nico Paz tuvo dificultades para conectar con los extremos y con Anastasios ‘Tasos’ Douvikas. Como comenzó a tener mayor posesión y buscó generar peligro, pero se encontró con un Inter sólido y ordenado que no le permitió recortar distancias.

Inter aseguró la segunda posición de la Serie A y se colocó a un punto de Lazio, manteniendo viva la pelea por el liderato. Además, prolongó su dominio sobre Como, que sigue sin encontrar la fórmula para vencer a los ‘Nerazzurri’. De los últimos siete enfrentamientos, seis terminaron con derrota para el equipo de Cesc Fàbregas y un empate.