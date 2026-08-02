George Weah lamentó la muerte de 'su hermano mayor', Franco Baresi

EFE

El ex futbolista George Weah lamentó este domingo la muerte de su excompañero del Milan y "hermano mayor" Franco Baresi, leyenda de este equipo y de la selección de Italia que falleció este viernes a los 66 años tras una enfermedad.

"Su guía fue crucial para ayudarme a adaptarme. Era una figura imponente y fundamental en la defensa del equipo, que contribuyó a nuestras diversas victorias en campeonatos", indicó en su cuenta de la red social X Weah, expresidente de Liberia (2018-2024) y único futbolista africano en lograr un Balón de Oro (1995).

1/1 I am saddened by the news of the passing of my former AC Milan teammate and big brother, Franco Baresi, who lost his battle with a protracted illness on July 31. Our paths crossed in the late 90s when I first joined the Italian Serie A club. — George Weah (@GeorgeWeahOff) August 2, 2026

Weah también dijo que su muerte representa "una pérdida irreparable para su familia y para el AC Milan", tras lo que mostró su "más sentido pésame" a sus seres queridos y al club.

El exdelantero liberiano fue reconocido por la FIFA como mejor jugador africano del siglo XX, y recordado especialmente por su etapa en el Milan, equipo con el que ganó dos ligas en los 90, donde coincidió con Baresi en su etapa final como futbolista.

Por su parte, Baresi es considerado uno de los mejores defensas de la historia del futbol y una de las figuras más importantes del Milan, donde siguió trabajando tras su retirada.